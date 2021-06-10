«Министр иностранных дел Сергей Лавров четко дал понять, что Россия не будет обсуждать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Россия не готова как-то его оценивать и придавать ему значение».

Об этом заявил политолог и военный эксперт Александр Перенджиев, комментируя заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«На сегодняшний день есть определенные договоренности, есть признание территориальной целостности Азербайджана. А о статусе Нагорного Карабаха не прописано ни в одном протоколе или документе. В соответствующих договоренностях затрагиваются вопросы разблокирования экономических связей, транспортных коридоров, но не статуса», — заявил политолог, слова которого приводит «Репорт».

«Пока, а может и вообще, Россия этот вопрос затрагивать не будет. Если между Азербайджаном и Арменией будут подписаны мирный договор и соглашение об установлении границ, то, безусловно, тема статуса будет снята с повестки дня», — считает российский эксперт.

По словам А. Перенджиева, для укрепления отношений между армянскими и азербайджанскими народами должны быть созданы экономические механизмы. «Сплочение двух народов должно происходить в рамках хозяйственно-экономической деятельности. Также необходимо уделять особое внимание культурному сотрудничеству стран».

Minval.az