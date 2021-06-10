Сильный дождь, начавшийся с минувшей ночи в Геранбое, уже к утру заметно осложнил жизнь жителей города. Селевые потоки из Горанчая хлынули в город, затопив дома, предприятия общественного питания и автомастерские.

Среди прочих затопленным оказался и двор частного дома переселенца из Кельбаджара Сархана Оруджева в поселке Горан. «Ночью была сильная гроза, шел дождь. Проснувшись утром, я увидел, что наш двор и подвал дома залило водой. Кое-как мне удалось выбраться из дома», — приводит его слова «Спутник».

Сильные дожди в горах повысили уровень воды в Горанчае, продолжает Оруджев. Хлынувшие оттуда селевые потоки затопили окрестности, вода проникла и во двор его дома: «Я проинформировал соответствующие структуры. Во дворе невозможно передвигаться. Откачивать воду необходимо специальным оборудованием. Мы сейчас оказались в сложной ситуации».

Паводковые воды нанесли вред и одному из объектов общественного питания в поселке Горан. Двор и помещения объекта полностью затоплены, говорит предприниматель Ильхам Мусаев.

«Ночью шел дождь, мы закрыли объект и уехали. Когда я пришел утром на работу, то увидел, что все вокруг под водой. Передвигаться невозможно, здесь нужна лодка… Помещения ресторана в воде, комнаты залиты илом, грязью. Одним словом, объект полностью испорчен. Уровень воды — более полуметра», — сказал он, добавив, что уже обратился к властям и ждет помощи.

Minval.az