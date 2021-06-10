Состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Открывший мероприятие руководитель Администрации президента и Координационного штаба Самир Нуриев отметил поездки президента Азербайджанской Республики в прошлом месяце в Шушу и Агдам, подчеркнул, что во время этих поездок глава государства на месте ознакомился с работой по восстановлению и реконструкции, принял участие в ряде церемоний по закладке фундамента, дал необходимые поручения. Самир Нуриев довел до внимания, что Координационный штаб руководствуется в ежедневной деятельности конкретными указаниями и задачами, поставленными главой государства.

На заседании были заслушаны доклады о разминировании на освобожденных от оккупации территориях, являющемся одним из приоритетных вопросов, состоянии выполнения проектов градостроительной и транспортной инфраструктур, инфраструктуры связи, об управлении и эффективному использованию водных ресурсов, инвентаризации культурно-исторических объектов и мерах по охране этих памятников, вопросах социального обеспечения членов семей шехидов, лиц с инвалидностью, полученной на войне, раненых, ветеранов и участников войны, даны необходимые поручения.

Было отмечено, что основная цель Координационного штаба заключается в мобилизации всех ресурсов для выполнения поручений президента Азербайджанской Республики в связи с осуществлением работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с самыми высокими стандартами.

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