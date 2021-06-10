«В этом году «Последний звонок» будет организован в общеобразовательных школах».

Об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев, слова которого приводит АПА.

Он отметил, что конкретные условия проведения «Последнего звонка» будут объявлены в ближайшие дни: «Условия очень простые, они будут проводиться на открытом воздухе, их будет ограниченное количество. Мы не видим угрозы для небольших школ, а вот в школах с более чем 100 учениками «Последний звонок» будет состоять из нескольких частей. Также должны учитываться соблюдение правил карантина и социальная дистанция. Это хорошая новость для тысяч учеников, которые долгое время не посещали школу. «Волонтеры организации «Друг школьника» также будут трудиться на мероприятиях».