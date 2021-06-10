В эфире передачи «Время покажет» обсуждалось новое интервью президента Путина каналу «Россия 1» в частности, где шла речь о расширении НАТО к российским границам.

Когда НАТО расширилась на Восток, возмутился президент России, никто не спрашивал об озабоченности РФ по этому поводу. Об этом пишет американский журналист Майкл Бом на своей странице в Facebook.

Тут весьма любопытный момент: когда Армения была принята в ОДКБ, и когда Россия разместила свою военную базу в Армении, спрашивал ли Кремль об озабоченности Азербайджана или Грузии, которым крайне не понравилось расширение российской военной инфраструктуры к их границам?!?

Конечно, нет!

И надо сказать, что Турция, которая тоже граничит с Арменией, также не была довольна решением Москвы и Еревана таким образом укрепить свои военные связи.

Тем не менее, Россия, естественно, преследовала свои национальные интересы по отношению к Армении, несмотря на озабоченности и недовольство Грузии, Азербайджана и Турции наращиванием российских военных сил прямо в их «дворе».

Короче, всегда найдётся та или иная страна — хоть Россия, хоть Турция, хоть Азербайджан или Грузия, — которая недовольна в той или иной степени созданием того или иного военно-оборонительного блока возле своих границ.

В этом контексте следует вспомнить известные слова самого президента Путина, сказанные несколько месяцев назад: «Каждая страна вправе выбирать себе союзников так, как она считает нужным».

Однако, президент РФ, судя по всему, считает, что это право относится только к таким дружеским России странам, как Армения и Беларусь.

Как выходит, такое же право на выбор своих союзников напрочь не распространяется на Грузию и Украину.

Мол, «это другое дело!», как звучит в популярном российском меме», — пишет Бом.

Minval.az