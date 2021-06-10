В Азербайджане выявлено еще 75 случая заражения коронавирусом, 281 человек вылечился, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 3 пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 75 случая заражения коронавирусом, 281 человек вылечился, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 3 пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/06/10 16:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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