Махинации с зарплатными картами выявлены еще в одной больнице, говорится в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями заместителя по экономическим вопросам главврача Объединенной городской больницы №23 Зиннет Исмаиловой в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что З.Исмаилова, войдя в преступный сговор с Расулом Бахшалиевым, занимавшим должность главврача больницы до 13 апреля 2021 года, хранили у себя зарплатные карты отдельных медработников, которые были оформлены как работники больницы с 2015 года, но фактически не выходили на работу, и обналичив, присвоили себе перечисленные на эти карты 314 400 манатов.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что З.Исмаилова вместе с Джейхуном Юсифовым, который являлся главврачом больницы с 13.04.2021 г., действуя по такому же преступному методу, обналичили с банковских карт сотрудников и поделили между собой 13 тысяч 800 манатов.

В ходе расследования было обеспечено возмещение в госбюджет суммы в 112 тысяч манатов из причиненного материального ущерба.

В настоящее время проводится расследование с целью определения круга других лиц, причастных к совершению преступления в любой форме, и компенсации оставшейся части материального ущерба.

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