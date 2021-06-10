ИВ Баку обратилась с к жителям столицы, неравнодушных к своему городу, быть активными в озеленении дворов и зданий, внести свой вклад в красоту Баку.

«Во многих городах мира можно наблюдать картину, как жильцы украшают балконы своих домов различными цветами. Они это делают по собственной инициативе. Опыт показывает, что активное участие жильцов в таких делах способствует тому, что это приобретает больший размах. Если каждая семья будет ухаживать за цветами в развешанных на балконах горшках, цветы будут лучше расти, придавая окружающей местности красоту», — говорится в обращении ИВ к гражданам.

Чтобы придать импульс этим делам, Хозяйственное объединение по озеленению города Баку совместно с коммунальными структурами уже начали раздавать горшки с цветами жителям зданий.

Minval.az