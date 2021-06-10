Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45 закончится режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

В сегодняшних экзаменах ожидается участие 22215 учащихся. Экзамены пройдут в Низаминском, Сабаильском, Сураханском районах города Баку, в городах Мингячевир и Сумгайыт (2-я часть), в Агджабединском, Балакенском, Билясуварском, Джалилабадском (1-я часть), Имишлинском, Исмаиллинском, Губинском (1-я часть) районах.

В целях предотвращения массового скопления людей и тесного контакта для участников экзамена определено разное время входа в экзаменационное помещение, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Явиться к зданию рекомендуется в указанное в пропускном листе время.

Участники должны явиться на экзамен в медицинской маске и использовать ее правильно (полностью закрывая нос, рот и челюсть). Снятие маски запрещено и должно использоваться на протяжении всего процесса (режим пропуска, время экзамена, выход из здания).

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