Одной из мер социальной защиты инвалидов войны является обеспечение их автомобилями. Легковой автомобиль предоставляется в качестве реабилитационного средства инвалидам войны, имеющим патологии, при которых резко нарушается функция опорно-двигательного аппарата и затрудняется функционирование других систем организма.

Как сообщили в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, в последние годы, а также в послевоенный период, в законодательстве не было никаких изменений в связи с этим подходом. То есть, остается в силе порядок предоставления инвалиду войны легкового автомобиля только в случае резкого ограничения двигательной активности по причине инвалидности.

Постановлением Кабинета Министров от 18 декабря 2020 года в перечень средств реабилитации, предоставляемых государством инвалидам, в том числе инвалидам войны, были добавлены 23 новых средства реабилитации. Количество этих видов реабилитационных средств в списке доведено до 57. К ним относятся высокотехнологичные протезы, инвалидные коляски и т. д.

25 ветеранов Великой Отечественной войны уже обеспечены протезами, изготовленными на основе новейших технологий, и работа в этой области продолжается.

В то же время новые правила не ограничивают сроки выдачи медицинских предписаний инвалидам войны на легковой автомобиль, а также не предусматривают сокращения перечня заболеваний, установленных для дачи медицинского предписания.

За прошедший период Министерством труда и социальной защиты населения было предоставлено более 7200 автомобилей, в том числе за последние три года 1257 автобилей — инвалидам войны. В текущем году этот процесс продолжится.

Minval.az