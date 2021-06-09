В Азербайджане с 10 июня открываются места поклонения при условии заполнения мест для одновременного поклонения на не более 50 процентов и нахождения в помещении не более 50 человек.

Добавим, что в стране возобновляется работа крупных торговых центров.

Также с 10 июня в Азербайджане возобновляется деятельность спортивных и оздоровительно-реабилитационных объектов (без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания), пляжей и расположенных на их территории бассейнов, водных аттракционов и мест для спортивных игр. Отметим, что на пляжах будут действовать правила, которые были введены в прошлом году.

За исключением лиц младше 18 лет, спортивными и оздоровительно-реабилитационными объектами могут пользоваться лишь лица, имеющие паспорта COVID-19 (имеющие сертификат о вакцинации против COVID-19) или сертификат об иммунитете против COVID-19 (имеющие иммунитет после выздоровления от COVID-19).

Добавим, что с 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом.

На первом этапе, с учетом наблюдаемой положительной динамикой эпидемиологической ситуации, с 10 июня граждане России и Турции старше 18 лет смогут путешествовать в Азербайджан воздушным транспортом с COVID-паспортом о полной вакцинации или выздоровлении от вируса, или же с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Minval.az