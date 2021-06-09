ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при министерстве сельского хозяйства Азербайджана 10-11 июня проведет ярмарки «Из села в город», говорится в сообщении ведомства.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

— Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода станции метро «Гянджлик»);

— Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у кинотеатра «Ингилаб»);

— Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41 А.

Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Порядка 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан сельхозпродукцию около 70 наименований почти из 40 районов Азербайджана.

Minval.az