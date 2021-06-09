Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выступил с заявлением, осуждающим визит Гарегина II в Ханкенди.

Как сообщили в пресс-службе УМК, в заявлении говорится, что армянская церковь не поддержала усилия религиозных деятелей, направленные на мирное, справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Армянская Апостольская церковь не стала пропагандировать идеи мира и сотрудничества, а наоборот, оправдала преступные деяния армянских политических лидеров, игнорирующих решения ООН и других международных организаций: «К сожалению, подобная деятельность продолжается и недавно армянский католикос Гарегин II совершит визит в Ханкенди, и в ходе этого визита выступил с реваншистскими заявлениями.

Для мирного совместного проживания народов нужны, в первую очередь, мир и стабильность, поэтому нужно решительно пресечь попытки направить события в нашем регионе в нежелательное русло.

Обращаясь к мировой общественности и религиозным лидерам, призываю их выразить отношение к действиям Армянской Апостольской церкви, противоречащим постулатам Всевышнего, поддержать усилия по установлению мира в нашем регионе».