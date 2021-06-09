Фонд Гейдара Алиева проводит ремонтно-восстановительные работы в мечетях Ашагы Говхар ага, Юхары Говхар ага и Саатлы в Шуше.

Архитектором всех трех мечетей является кербалаи Сафихан Карабахи, и они включены в список исторических и культурных памятников государственного значения.

Эти мечети, как и многие другие исторические и культурные памятники, подверглись актам вандализма в период оккупации города Шуша армянами.

Интерьер мечети Юхары Говхар ага уничтожен, поврежден декор минаретов, разрушено покрытие и другие архитектурные элементы. Первый этап реконструкции мечети завершен, и ведутся работы в рамках второго этапа.

На этом этапе камни в стенах мечети перекладывают в соответствии с первоначальным проектом. Также будет восстановлено разрушенное медресе на ее территории.

В мечети Ашагы Говхар ага, которая подверглась разрушениям в период оккупации, с участием иностранных экспертов ведутся оценочные работы.

После оккупации города Шуша армянами историческая мечеть Саатлы, находящаяся в одноименном квартале города, подверглась разрушению и была превращена в руины.

В настоящее время эксперты изучают состояние этой мечети.



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