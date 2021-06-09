В связи с началом пляжного сезона сотрудниками Каспийского управления комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии были взяты пробы морской воды, проведены микробиологические и физико-химические анализы.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, начальник управления Назим Махмудов отметил, что по результатам совместного мониторинга и анализа показатели качества морской воды на пляжах в Бильгя, Новханы, Мардакяне, Шувялане, Горадиле, Загульбе, Нардаране и Бузовна в пределах нормы: «В настоящее время проводятся лабораторные анализы образцов морской воды, взятых на других пляжах Каспийского моря».

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