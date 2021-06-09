Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит освобожденный от оккупации город Шуша.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления на заседании Партии справедливости и развития (ПСР).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит освобожденный от оккупации город Шуша.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время выступления на заседании Партии справедливости и развития (ПСР).
Дата: 2021/06/09 14:24
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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