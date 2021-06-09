Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, находящийся с визитом в Исламской Республике Пакистан, встретился с командующим Сухопутными войсками этой страны генералом армии Гамар Джаведом Баджвой, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

Генерал армии Гамар Джавед Баджва поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности нашей страны, пожелал упокоения душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Командующий Сухопутными войсками Пакистана выразил готовность своей страны принять участие в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана и восстановительных работах, которые будут проводиться на этих территориях.

Контр-адмирал С.Бекиров передал командующему Сухопутными войсками Пакистана приветствия Министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, подчеркнув, что наша страна придает большую значимость сотрудничеству с Пакистаном в военной сфере.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в военной сфере.

Minval.az