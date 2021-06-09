10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20, днем — 25-28 градусов тепла, в Баку ночью — 18-20, днем — 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем — 40-45%.

10 июня в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 27-32 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем — 14-19 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10 июня на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az