Ведется строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд.

Строительные работы ведутся полным ходом.

Строительство осуществляется совместно с ООО «Эксплуатация дорог специального назначения № 16» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и филиалом турецкой компании «Kalyon RSY Inşaat Adi Commercial Working Partnership», которая специализируется на строительстве дорог.

В настоящее время ведутся земляные работы на первом 76-километровом участке дороги. Так, с использованием специальной техники дорога расширяется, строится дорожное полотно шириной 29.5 метров в соответствии с 1-й технической степенью.

Для завершения строительства в короткие сроки на территории строится новый лагерь.

Новая дорога Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд проходит через освобожденные от оккупации Физулинский, Джабраильский и Зангиланский районы.

Minval.az