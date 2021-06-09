Знаменитый фотожурналист Реза Дегати во время посещения освобожденного от оккупации Кельбаджарского района едва не подорвался на мине.

Инцидент произошел на дороге к селу Сусузлуг.

Р.Дегати отправился на территорию, где на мине подорвались трое азербайджанских мирных жителей, двое из которых были журналистами, в сопровождении саперов. Из-зза разрушений дороги пришлось идти пешком. Саперами, идущими вместе с Дегати, была внезапно обнарудена мина, и фотографу пришлось остановиться в целях безопасности. Мина была обезврежена.

Minval.az