Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит очередные выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили в ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов – в 10:45 закончится режим пропуска. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

В сегодняшних экзаменах ожидается участие 21423 учащихся. Экзамены пройдут в Наримановском, Насиминском, Гарадагском районах Баку, Нафталанском, Абшеронском (2-я часть), Агдамском, Геранбойском, Масаллинском (1-я часть), Сабирабадском, Шамахинском, Тертерском, Хачмазском, Загатальском районах.

В целях предотвращения массового скопления людей и тесного контакта для участников экзамена определено разное время входа в экзаменационное помещение, которое указано в пропускном листе участника экзамена. Явиться к зданию рекомендуется в указанное в пропускном листе время.

Участники должны явиться на экзамен в медицинской маске и использовать ее правильно (полностью закрывая нос, рот и челюсть). Снятие маски запрещено и должно использоваться на протяжении всего процесса (режим пропуска, время экзамена, выход из здания).

Напомним, что в городах и районах, где 9-10 июня пройдут экзамены, всего выделено 197 экзаменационных зданий, 3333 экзаменационных зала. Для управления экзаменами назначены 197 общих руководителей экзаменов, 549 руководителей экзаменов, 4166 преподавателей, 394 сотрудника режима пропуска (охраны), 197 представителей зданий.

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