Исполнился год со дня трагического ДТП в центре Москвы, участником которого стал актёр Михаил Ефремов. Адвокат семьи погибшего в аварии водителя Александр Добровинский и экс-защитник артиста Эльман Пашаев в разговоре с «Лайфом» подвели итоги резонансного процесса и поделились, что они хотели бы сказать Ефремову сегодня.

Добровинский назвал своей заслугой то, что актёру не удалось уйти от правосудия, несмотря на всю его известность. По мнению юриста, громкое дело было важно для общества, чтобы показать, что даже люди со связями и деньгами могут получить по заслугам.

«Перед законом все равны! Я сделал дело как всегда хорошо, за что получил благодарность от своих доверителей, поэтому для меня это была нормальная работа», — говорит адвокат. — «Когда Михаил Олегович написал мне письмо с извинениями, я их принял, но, к сожалению, они пришли слишком поздно. «Мне очень жаль, что такой большой актёр оказался маленьким человеком!»: думаю, эта фраза подействовала на него, иначе бы письма не было».

А вот бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев считает, что проделал хорошую работу, несмотря на то, что актёр получил довольно жёсткое наказание — 7,5 года колонии общего режима. Юрист говорит, что стыдиться ему нечего и он максимально профессионально и достойно защищал актёра. При этом Пашаев также негативно высказался о своём бывшем подзащитном.

«Это дело показало сущность Ефремова, его лицо. Его любили и уважали, а он оказался трусом, вруном и подлецом. Никогда не забуду, как Ефремов умолял: «Не отказывайся от меня!» Мы все узнали грязные игры бессовестного ничтожества (Добровинского), который не знает, что такое юриспруденция», — говорит Пашаев.

Адвокат также обратился к самому Михаилу Ефремову, пожелав ему оставаться мужчиной в любых ситуациях, а также высказался за пожизненное лишение прав для пьяных нарушителей.

«Нельзя пить и садиться за руль! Нельзя употреблять наркотики и садиться за руль! Нельзя погубить жизнь. Мои родители и братья погибли в аналогичной ситуации, по вине пьяного водителя КамАЗа, и я эту боль очень всегда хорошо понимаю. Если человек выпил и сел за руль, причинил кому-то увечья — надо пожизненно лишать (водительских прав), это убийцы, которые без умысла выходят на улицы, это самое страшное! Я Михаилу желаю здоровья, он серьёзно болен. Я желаю ему быть и оставаться мужчиной и человеком в любой ситуации! Чтобы он приобрёл честь и достоинство», — сказал Пашаев.

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