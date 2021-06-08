Врач отделения травматологии центральной районной больницы Барды Хафиз Алиев, будучи больным коронавирусом, нарушил правила карантинного режима, приняв у себя пациентов.

Как сообщили в прокуратуре района, по факту возбуждено уголовное дело по статьям 139-1.1 (нарушение карантинного режима, приводящее к распространению заболеваний или создающее реальную угрозу распространения заболеваний) и 309.1 (совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его служебных полномочий, причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства).

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