В Генпрокуратуре идет расследование по факту избиения Рауфом Велиевым своей 9-летней дочери Миланы Меликзаде.

Соответствующие видеокадры распространились в соцсетях. Кадры с избиением и пытками ребенка, Р.Велиев показывал своей бывшей супруге Таране Рзаевой посредством звонков в «Whatsapp». Об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Гюнай Салимзаде.

Было отмечено, что в зависимости от результата расследования будет принято решение, общественности будет предоставлена дополнительная информация.



Minval.az