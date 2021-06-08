По факту хулиганства, совершенного против врача-эксперта Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе МВД, житель Бардинского района Шамаиль Мустафаев (1963 г.р.) безо всякой причины грубо нарушил общественный порядок и, ударив кулаком врача-эксперта агентства, нанес ей телесные травмы.

В рамках следствия было осмотрено место происшествия, пострадавшая врач-эксперт была признана потерпевшей, получены заключение судебно-медицинской экспертизы и свидетельские показания.

В следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции (РУП) возбуждено уголовное дело по статье УК 221.1 (хулиганство), следственные мероприятия продолжаются.

Как сообщалось, в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, во время последнего визуального осмотра диагноз (последствия внутричерепных травм, остаточные признаки перенесенной закрытой черепно-мозговой травмы, посттравматическая энцефалопатия» и т.д.) Ш.Мустафаева, установленный в 2016 году в Бардинской центральной районной больнице, не нашел подтверждения.

В целом, было установлено, что в его состоянии здоровья нет признаков инвалидности, и что инвалидность, назначенная ему пять лет назад «В связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики», является ложной.

Во время осмотра Ш.Мустафаев неожиданно напал на врача-эксперта Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, начал избивать ее кулаками, используя неэтичные выражения.

Minval.az