Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Для продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку из госбюджета на 2021 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 660 тыс. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы, Кабинету Министров — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Minval.az