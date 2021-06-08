В Азербайджане на базе двух учреждений профессионального образования при поддержке Министерства национального образования Турецкой республики будут учреждены два новых учреждения профессионального образования.

Это отражено в законопроекте «Об утверждении протокола о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в сфере профессионального образования», который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, с целью повышения уровня знаний и опыта стороны будут поощрять создание связей «Школы-побратимы» между учреждениями профессионального образования, прохождение курсов и стажировок.

Студентам, завершившим обучение в профессиональных учебных заведениях, будут выданы два диплома в соответствии с законодательством Азербайджана и Турции.

Minval.az