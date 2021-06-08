Всемирно известный французский фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати написал на своей странице в İnstagram об азербайджанских журналистах, подорвавшихся на мине в Кельбаджаре.
Прибывший на место происшествия Дегати напомнил о провокационной деятельности армянских военных и обратил внимание на то, что руководство Армении поставило под угрозу мирное население, отказавшись передавать карту минных полей.
«Двое азербайджанских журналистов погибли здесь в результате подрыва машины на мине. После своего военного поражения перед тем, как покинуть территорию они заложили еще тысячи мин и мин-ловушек. Вопреки всем международным договорам и Женевской конвенции, правительство Армении отказывается предоставить карту минных полей, что приводит к сотням новых смертей и увечий, особенно среди гражданского населения», — написал Дегати.
Реза Дегати разместил видеосъемку с дрона места подрыва автомобиля в Кельбаджаре.
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