В результате внешнеполитической стратегии, успешно реализованной президентом современного Азербайджана Ильхамом Алиевым, позиции нашего независимого государства на международной арене значительно укрепились. Азербайджан продолжает развивать свои отношения со всеми странами, пользующимися авторитетом не только в регионе, но и в мировой политике в целом, и активно поддерживает инициативы, направленные на достижение мира, стабильности и экономического сотрудничества.

Право решающего слова в региональных вопросах

Сбалансированная внешняя политика, проводимая президентом Азербайджана, сделала Азербайджан одной из востребованных стран мира. Дальновидная стратегия Ильхама Алиева превратила Азербайджан в независимое государство с решающим голосом во всех региональных вопросах. Сегодня ни один стратегически важный проект в регионе не может быть реализован без учета мнения Азербайджана.

Свою внешнеполитическую стратегию азербайджанский лидер выразил следующим образом: «Наша дипломатия должна быть наступательной дипломатией, наши национальные интересы должны быть полностью обеспечены». Благодаря такому подходу, в результате титанических дипломатических усилий президента Ильхама Алиева, количество стран, сотрудничающих с Азербайджаном, значительно увеличилось. Сегодня Азербайджан имеет дипломатические отношения со 160 странами мира.

Первые два десятилетия XXI века показали, что Азербайджан является ведущим государством на Южном Кавказе. Государственное строительство в Азербайджане с 1993 года осуществляется только в соответствии с национальными интересами. Одной из важнейших задач азербайджанской дипломатии в период президентства Ильхама Алиева было решение армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха на основе территориальной целостности нашей страны, ее суверенитета и нерушимости наших границ. Благодаря политической воле и продуманной внешней политике позиция нашей страны была принята влиятельными международными организациями и мировым сообществом. В результате 14 мая 2008 года на 62-й сессии Генассамблеи ООН была принята важная резолюция под названием «Положение на оккупированных территориях Азербайджана». Этот факт еще раз подтвердил, что армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Следует отметить, что успех азербайджанской дипломатии позволил ей установить тесные связи не только с ООН, но и с другими влиятельными организациями, включая ОБСЕ, Организацию Исламская конференция, Совет Европы, НАТО и др.

Курс активной дипломатии в международных организациях

Заключительная декларация саммита НАТО, состоявшегося в Лиссабоне 19-20 ноября 2010 года, поддержала территориальную целостность, независимость и суверенитет стран региона, включая Азербайджан, и подчеркнула важность разрешения конфликтов с учетом этих принципов. Резолюция Европейского парламента «Стратегические потребности ЕС для Южного Кавказа» подтвердила оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих территорий. Резолюция также призвала к выводу армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц на места постоянного проживания.

Победа Азербайджанской Республики на выборах за непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2012-2013 годы 24 октября 2011 года при поддержке 155 стран явилось показателем высокого уровня доверия к нашей стране со стороны мирового сообщества. Достижение таких больших успехов за 20 лет независимости нашей страны является логическим следствием успешной внешней политики, проводимой Президентом Азербайджана. Наша республика стала первым непостоянным членом ООН в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии и вторым в СНГ.

Назвав избрание Азербайджана в Совет Безопасности ООН исторической победой, президент Ильхам Алиев сказал, что «эта победа, совпадающая с двадцатой годовщиной независимости, свидетельствует об успешном развитии нашей страны. Мы будем защищать справедливость и международное право, и с самого начала привержены этому принципу».

Последовательная борьба с международным терроризмом

Внешняя политика президента Азербайджана базируется на реализации интересов нашего народа, обеспечении развития нашего независимого государства. В то же время обеспечение национальной безопасности страны — одна из важнейших задач. Уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела других государств являются основными принципами в отношениях Азербайджана с другими странами. Одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана является активная борьба с международным терроризмом и созданием оружия массового поражения. В этой сфере наша страна вовлечена в международное сотрудничество в многосторонних и двусторонних рамках. Азербайджан, присоединившийся ко всем международным документам, связанным с борьбой с международным терроризмом, регулярно обменивается информацией в этой сфере и готовит соответствующие отчеты. Наши миротворцы служили бок о бок с солдатами и офицерами других членов международного сообщества в Косово, Ираке и Афганистане. Руководители развитых стран мира, а также представители влиятельных международных организаций высоко оценивают деятельность Азербайджана в борьбе с международным терроризмом. Политологи считают это одним из приоритетов успешной внешней политики президента Ильхама Алиева. Борьба с транснациональной преступностью и торговлей людьми — ключевой вопрос в повестке дня сотрудничества со странами региона, а также в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций.

Важный вклад в развитие диалога между цивилизациями

Рекомендации и предложения, подготовленные на Бакинском гуманитарном форуме, инициированном и спонсируемом президентом Ильхамом Алиевым, играют важную роль в концептуальном развитии мультикультурализма, и эти рекомендации серьезно изучаются и применяются международными организациями, государствами и исследовательскими центрами. Своими действиями Азербайджан вносит значительный вклад в установление мира во всем мире и укрепление диалога между цивилизациями в контексте национального, религиозного, культурного и расового разнообразия.

В рамках нашей политики мультикультурализма появились новые направления азербайджанской дипломатии, в том числе наша культурная и гуманитарная дипломатия. Успешная внешнеполитическая стратегия Азербайджана обеспечила признание нашей страны достойным партнером в области экономического сотрудничества с зарубежными странами. Наша страна, уже полностью обеспечившая свою энергетическую безопасность, предпринимает успешные шаги по реализации глобальных проектов в этой сфере с рядом европейских стран. С присоединением Азербайджана как независимого государства к системе международных экономических отношений были достигнуты большие успехи в регулировании социально-экономических, политических вопросов и проблем безопасности страны. Основной экспортной нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, превращение газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум из мифа в реальность, реализация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс-Ахалкалаки и других крупных проектов вывели Азербайджан в центр внимания всего мира. Эти проекты с участием самые могущественных стран мира и крупнейших компаний, еще больше увеличили экономическую мощь нашей страны.

Ильхам Алиев и возглавляемый им Азербайджан также играют примирительную роль в регионе. Об этом свидетельствует тот факт, что именно в Баку проходили встречи начальников штабов Вооруженных сил России и США на фоне напряженности между этими сверхдержавами. В целом, Азербайджан достигает оптимального баланса геополитических интересов в регионе, поддерживая сбалансированные отношения с США и Россией. Президент Ильхам Алиев выразил свою позицию по этому поводу следующим образом: «У нас долгая история отношений с Россией, и мы соседи. Поэтому наши отношения с Россией многогранны, охватывают практически все сферы. Основные направления нашего сотрудничества с США — это борьба с терроризмом, энергетическая безопасность и некоторые другие направления. Политика обеих стран в отношении Азербайджана, как и наша политика в отношении этих стран, всегда была стабильной и предсказуемой. У нас стратегически важные отношения с обеими странами. Я думаю, что политика Соединенных Штатов и России в отношении Азербайджана будет оставаться стабильной, и мои недавние контакты с высокопоставленными официальными лицами, президентом России, советником президента США по национальной безопасности и министром иностранных дел России показывают, что обе страны считают эти отношения стратегически важными».

Таким образом, успешная внешнеполитическая стратегия, определенная и направляемая Ильхамом Алиевым, привела к росту престижа Азербайджана на международной арене, признанию нашего государства как надежного партнера, инициатора проектов, важных для нашего региона и международного сообщества. в целом. Все это демонстрирует мастерство и Ильхама Алиева как опытного дипломата.

Инициативы в глобальной борьбе с пандемией COVID-19

В последние годы под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан вступил в качественно новый этап своего развития. Никакие форс-мажорные обстоятельства не могут повлиять на принципиальный и решительный подход президента Ильхама Алиева, на его последовательные решения и непоколебимую волю. Этот факт проявился в полной мере в контексте глобальной борьбы с пандемией COVID-19, поработившей все страны мира. Благодаря стратегии Президента Ильхама Алиева по борьбе с пандемией COVID-19 по трем направлениям (охрана жизни и здоровья; обеспечение социальной защиты; развитие экономической деятельности), Азербайджан входит в число стран, которые смогли минимизировать потери от этого общего бедствия. Этот факт неоднократно признавался на уровне руководства Всемирной организации здравоохранения, и в этом отношении Азербайджан отмечался как образцовое государство. Меры по борьбе с пандемией в Азербайджане были выбраны в качестве модели многими странами и повторяются.

Саммиты Совета сотрудничества тюркоязычных государств в апреле 2020 года и Контактной группы Движения неприсоединения в мае 2020 года, инициированные президентом Ильхамом Алиевым, включали совместные усилия по борьбе с пандемией на национальном, региональном и глобальном уровнях. На последнем мероприятии глава государства предложил созвать специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая послужит цели объединения и укрепления усилий на международном уровне против источника глобальной угрозы — пандемии COVID-19. Инициатива господина Президента обсуждалась в Координационном бюро Движения неприсоединения в Нью-Йорке в мае прошлого года, была единогласно поддержана, и было решено принять обращение к Генеральному секретарю ООН от имени Движения неприсоединения. После этого президент Ильхам Алиев 13 мая обратился к Генеральному секретарю ООН как председатель Движения неприсоединения. На основании этого обращения Генеральный секретарь ООН призвал государства-члены созвать 28 мая специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на основании статьи 20 Устава организации. Эту инициативу президента Азербайджана однозначно поддержали более 130 членов Генассамблеи ООН. Помимо 120 членов Движения неприсоединения, в число этих стран входят ведущие государства Европейского Союза, Азии, Африки и Латинской Америки. Инициатива президента Ильхама Алиева, вызвавшая международный резонанс, подтвердила, что решающим фактором в определении значения и веса слова азербайджанского государства в мире является высокий авторитет его лидера, президента Ильхама Алиева. В реальности, когда миру угрожает пандемия, каждое государство и каждый лидер демонстрируют свой характер и в эти трудные времена азербайджанское государство и его лидер Ильхам Алиев являются поистине примером для всех народов. Объединение международных усилий в борьбе с пандемией COVID-19 и безоговорочная поддержка международным сообществом инициативы, направленной на укрепление единства, солидарности и ответственности в мире, еще раз показали, что авторитет и рейтинг Азербайджанского государства и ее лидера Ильхама Алиева очень высок.

Благодаря активным усилиям сотрудничество стран мира в экономической, социальной, гуманитарной и особенно медицинской сферах против пандемии вышло на качественно новый этап, и в результате долгожданная вакцина против COVID-19 стала стратегическим вопросом. В то же время очень важно обеспечить доступность этой вакцины для каждой страны мира. В этой реальности вызывает большое сожаление тот факт, что государства не отказываются от своих геополитических амбиций во время пандемии и даже используют закрытие границ как элемент экономического давления. Несомненно, все эти и другие очень важные вопросы вошли в повестку дня специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря 2020 года, инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Восстановление государственных границ и территориальной целостности Азербайджана

В стратегии президента Ильхама Алиева восстановление государственных границ является приоритетом. Ильхам Алиев — победоносный лидер, который восстановил государственные границы Азербайджана, покончив с 30-летней оккупацией и принес в Карабах свободу, мир и процветание. Благодаря стратегии Ильхама Алиева, провозгласившего «Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак», теперь «Карабах — это Азербайджан» — реальность.

Президент Азербайджана одержал историческую победу, которую до сих пор сложно постичь умом. Несмотря на давление империалистических держав, определяющих мировую политику, мы освободили наши земли от оккупации, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Однако достижение этой победы было запланировано и выполнено с ювелирной точностью, при этом были глубоко просчитаны военно-политические, дипломатические и социально-экономические факторы. Основными направлениями этой деятельности стали обеспечение политической независимости путем проведения независимой экономической политики, создание баланса между экономикой и социальной защищенностью за счет обеспечения эффективности экономических ресурсов, формирование в стране новых инновационных производств. Особое внимание уделялось армейскому строительству и военной промышленности, параллельно воспитывалось новое поколение в патриотическом духе. В нынешних глобальных условиях одной из важнейших задач было сохранение национального духа и национальной идентичности в рамках современных виртуальных реальностей.

Ильхам Алиев — харизматичный, рациональный, сдержанный, современный лидер. Его феномен олицетворяет международные отношения, военно-тактические и политико-социальные процессы, а также лидерские качества, которые определяют внешнюю и внутреннюю политику страны, ее национальную безопасность и экономическое благополучие. Каждое из выступлений президента Ильхама Алиева мировым СМИ и телевидению во время Отечественной войны, содержащее военно-стратегические, политико-идеологические, дипломатико-тактические парадигмы с новыми идеями — отдельная тема научных исследований. Эти интервью лидера-дипломата сыграли важную роль в ходе Отечественной войны и должны стать предметом междисциплинарных исследований. Новаторские тезисы Ильхама Алиева отражают статус единства лидера и народа в военно-стратегических и политико-идеологических рамках.

Таким образом, для достижения стратегических целей, поставленных и провозглашенных Президентом Ильхамом Алиевым в 2003 году, им была проведена целенаправленная, последовательная, продуманная политика как на международном, так и на внутреннем уровне и была реализована концепция «сильного государства».

Алимуса Ибрагимов

Преподаватель факультета международных отношений Бакинского Государственного Университета, доктор философии по политическим наукам

Minval.az