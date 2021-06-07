По итогам января-мая 2021 года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана составил $907,6 млн, что на 25,4% больше показателя 5 месяцев 2020 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, за 5 месяцев текущего года экспорт овощей составил $206,1 млн, хлопка сырца – $109,3 млн, алюминия и алюминиевой продукции – $57,9 млн, черных металлов — $39,7 млн, хлопка-волокна — $17,8 млн, химической продукции — $19,2 млн, сахара — $16,3 млн, растительно-животных жиров — $13,8 млн, спиртных и безалкогольных напитков- $5,8 млн, чая — $3,7 млн.

По данным Центра, в январе-мае 202021 года общий экспорт Азербайджана составил $8 млрд.

В том числе в мае экспорт составил $1,6 млрд из которых $210,5 млн пришлось на ненефтяной сектор.

В 2020 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1,9 млрд, что на 5,2% меньше показателя 2019 года.

По оценкам Минэкономики, к 2026 году ненефтяной экспорт Азербайджана составит около $4 млрд.

Minval.az