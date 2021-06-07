Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики продолжает проверки в медицинских учреждениях, функционирующих в подчинении публичного юридического лица “Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями” (TƏBIB).

В ходе проверок в Саатлинской центральной районной больнице, Гаджигабульской центральной районной больнице, Гейгельской районной больнице, Самухской районной больнице, Билясуварской районной больнице и Лянкяранской районной больнице были выявлены грубые нарушения технических нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности и требований в области организации питания пациентов. Документы были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для дачи этим фактам правовой оценки.

В рамках контрольных мероприятий, проводимых в лечебно-профилактических учреждениях, проверяется организация режима питания больных, качество продуктов питания, санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков, соблюдение требований безопасности пищевых продуктов.

Общественность будет проинформирована о результатах проверок.

Minval.az