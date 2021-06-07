Азербайджанская научная общественность понесла тяжелую утрату. 7 июня 2021 года на 72-м году жизни скончался известный ученый в сфере географии, лауреат Государственной премии, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, доктор технических наук, директор Института географии имени академика Гасана Алиева, профессор Рамиз Махмуд оглу Мамедов.

Об этом говорится в некрологе, подписанном Ильхамом Алиевым, Мехрибан Алиевой и видными деятелями Азербайджана.

Рамиз Мамедов родился 4 февраля 1950 года в селе Гараджалар Гардабанского района Грузии. После окончания средней школы в 1967–1972 годах учился на физическом факультете Азербайджанского государственного университета, в 1974–1976 годах проходил практику в Московском институте океанологии, в 1977–1980 годах учился в аспирантуре данного института.

Начав трудовую деятельность в 1973 году в качестве младшего научного сотрудника Каспийской научно-исследовательской станции Института географии Академии наук Азербайджана, Рамиз Мамедов в 1980–1985 годах работал на должности заведующего лабораторией и отделом в Азербайджанском космическом научно-производственном объединении, в 1986–1991 годах продолжил научную деятельность в институтах геологии и географии Академии наук Азербайджана, с 1991 года был заведующим центра проблем Каспийского моря Института географии , а с 1995 года занимал должность заместителя директора по научной работе этого института. С 2012 года до конца жизни был директором Института географии НАНА.

В 1980 году Рамиз Мамедов защитил кандидатскую диссертацию по океанологии, в 1996 году – докторскую диссертацию по гидрологии, водным ресурсам и гидрохимии. В 2001 году был избран членом-корреспондентом , а в 2014 году – действительным членом НАНА.

Главными направлениями исследований академика Рамиза Мамедова были актуальные проблемы Каспийского моря – влияние изменений климата на Каспийское море, а также вопросы геофизики и экогеографии Каспия. Ученый-географ уделял особое внимание проблемам опустынивания в Азербайджане, ландшафтному планированию и охраны окружающей среды.

Рамиз Мамедов – автор более 300 научных трудов, издававшихся в нашей стране и за ее пределами, с интересом встречавшихся научной общественностью. Наряду с плодотворной научной деятельностью, ученый вложил большой труд в формирование высококвалифицированных кадров, под его руководством в сфере географии были подготовлены около 20 докторов наук и философии. Рамиз Мамедов был участником ряда международных экспедиций, достойно представлял азербайджанскую науку многочисленными выступлениями на престижных конференциях и симпозиумах.

Плодотворная научная и научно-организационная деятельность академика Рамиза Мамедова была высоко оценена. В 2016 году он был удостоен Государственной премии Азербайджанской Республики, в 2020 году награжден орденом «Шохрат».

Память об известном ученом, умелом организаторе науки и искреннем человеке Рамизе Махмуд оглу Мамедове будет вечно жить в сердцах знавших его людей.

Аллах ряхмят элясин!

Ильхам Алиев

Мехрибан Алиева

Али Асадов

Сахиба Гафарова

Самир Нуриев

Эльдар Азизов

Фарах Алиева

Рамиз Мехтиев

Акиф Ализаде

Ибрагим Гулиев

Ариф Гашимов

Расим Алигулиев.

Minval.az