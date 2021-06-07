В Азербайджане за сутки 32 селовека заразились коронавирусом, 221 пациент выздоровел, сообщает Оперштаб при Кабмине.
В Азербайджане за сутки 32 селовека заразились коронавирусом, 221 пациент выздоровел, сообщает Оперштаб при Кабмине.
Дата: 2021/06/07 17:33
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
47
Уголовное дело направлено в суд
За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 601 человек.
В связи с предстоящими 12 и 20 июня играми чемпионата Европы по футболу в Баку в эти
Группа проживающих за рубежом азербайджанских журналистов обратилась к международной общественности и международным организациям в связи с тем,
Армения отказывается передавать Азербайджану карты заминированных территорий. Ни ООН, ни международные арбитражные и судебные инстанции и пальцем не шевелят, чтобы призвать смутьяна к порядку
Турецкие компании могут принять участие в проектах строительства ветряных электростанций в Лачинском и Кельбаджарском районах в Карабахском
Ведутся обсуждения по восстановлению железнодорожного пассажирского сообщения между Грузией и Азербайджаном.
В Азербайджане идет полным ходом вакцинация населения от коронавируса.
В связи с матчем чемпионата Европы по футболу, который состоится 12 июня в Баку, будет работать общественный