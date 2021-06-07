Группа проживающих за рубежом азербайджанских журналистов обратилась к международной общественности и международным организациям в связи с тем, что 4 июня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации землях погибли, подорвавшись на мине сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства и Азербайджанского телевидения Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, в обращении говорится:

«Представителям медиа принадлежит важная роль в осуществлении деятельности в боевой зоне, а также на территории, где война закончилась, распространении беспристрастной и объективной информации, налаживании моста между зоной конфликта и другими сторонами.

С чувством глубокого сожаления доводим до вашего внимания, что 4 июня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации землях погибли, подорвавшись на мине сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства и Азербайджанского телевидения Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышев.

Транспортное средство, в котором находилась съемочная группа, на пути следования подорвалось на противотанковой мине, в результате чего погибли 3 и тяжело пострадали 4 человека.

После окончания войны на освобожденных территориях на минах, заложенных армянскими оккупантами, подорвались более 140 человек, из них 27 погибли.

Произошедшая трагедия свидетельствует о том, что Армения все еще продолжает коварную политику в регионе, различными путями осуществляет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана процесс минирования. Поэтому в регионе существует серьезная угроза жизни гражданских лиц, представителей медиа, выполняющих служебные обязанности, такая ситуация вызывает у нас — журналистов глубокую озабоченность.

С сожалением отмечаем, что зачастую международные неправительственные организации, журналистские объединения, выступающие в качестве защитника прав журналистов, никак не реагируют на происходящие факты преступлений и продолжают молчать. Безучастное отношение международных организаций по правам человека, журналистских объединений к таким нарушениям права и закона, препятствующим деятельности гражданских лиц, в том числе представителей медиа, угрожающим их жизни, может привести к росту подобных преступных фактов во всем мире.

Мы, проживающие за рубежом, азербайджанские журналисты, обращаясь к международным организациям, включая ООН, Совет Европы, в том числе к группам по правам человека Amnesty International и Human Rights Watch, заявляем, что армянские вооруженные силы, отказываясь предоставить карты минирования оккупированных ими азербайджанских территорий, освобожденных в результате 44-дневной войны, а также вторгаясь и в настоящее время скрытыми путями на территорию страны и осуществляя процесс минирования, грубо нарушают гуманитарные нормы и принципы, попирают международные права человека.

Еще раз доводим до внимания, что в результате этих преступных деяний Армении гибнут гражданские лица, представители медиа, требуем от захватнического государства передать карты минирования, осуществленного на территориях Азербайджана, 30 лет удерживаемых под оккупацией, и прекращения процесса минирования, проводимого и сегодня в пределах наших границ, установленных международными законами, небезучастного отношения международной общественности, журналистских организаций к происходящему».

Мамед Гюльмамедов – Турция, Haber Global

Севиль Нуриева – Турция, Türkmedia Grup

Натиг Наиляоглу – Турция, Real TV

Нигяр Махмудова – Турция, Haber Global

Ильхама Гасымлы – Турция, независимый журналист

Мехсети Шериф – Турция, независимый журналист

Кенуль Шамильгызы – Турция, независимый журналист

Нигяр Огедай – Турция, независимый журналист

Вугар Аббасов – руководитель организации Niderland connect, журналист

Хатира Сардаргызы – Нидерланды, Real TV

Тюнзаля Рафиггызы – Германия, независимый журналист

Фарахим Гасысов – Германия, xeber.de

Вахид Иманов – Испания, независимый журналист

Саадат Кадырова – Россия, политолог, журналист

Шахрияр Иманбейли – Россия, вице-президент медиа-холдинга «Восток»

Хаял Тагиев – Россия, независимый журналист

Нилуфер Шихлы – Россия, РИА Новости

Рамиз Мешедигасанли – Казахстан, Türkel Media

Асли Халилгызы – Турция, независимый журналист

Азер Джахангиров – Россия, международный журналист

Наиля Эфкендиева – Россия, редактор сайта polska.ru

Идрак Аббасов – Норвегия, Общественная телерадиокомпания

Азер Мамедов – Грузия, независимый журналист

Хиджран Алиева – Польша, независимый журналист

Вахид Гази – Швеция, независимый журналист

Мусеиб Алекперов – Россия, редактор сайта news.ru

Октай Гаджимусалы – Турция, независимый журналист

Илкин Гусейнов – Грузия, aktual.ge

Нахид Гурбанов – Грузия, interpress.ge

Улкер Фармангызы – Турция, voicepress.com.tr

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