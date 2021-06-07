В Азербайджане идет полным ходом вакцинация населения от коронавируса. Ареал выбора вакцин значительно расширился, маски мы сняли, запреты постепенно сходят на «нет», страна постепенно готовится к открытию границ, бледным призраком замаячил на горизонте вопрос получения шенгенской визы. В общем, прогнозы довольно радужные, и потому остается только радоваться: пандемия идет на спад, привычная жизнь постепенно налаживается. Но все же остаются вопросы, которые сотрудник Minval.az озвучил профессору Адилю Гейбулле.

— В стране есть много людей, переболевших коронавирусом дома, перенесших его как обычный грипп, и не зарегистрированных на официальном портале в качестве больных. Они задаются вопросом: если их данных нет в системе, то каким образом им получить ковидный паспорт?

— Да, во время отдельной волны заболевания многие больные лечились дома, и некоторые даже не попали в систему, не были зарегистрированы, были и те, кто перенес болезнь на ногах, и даже без лечения. А потому — с учетом всех этих обстоятельств — самое лучшее для таких людей сдавать тест на антитела. Если антитела существуют на достаточном уровне, вакцинацию делать не следует. Именно после прохождения теста станет ясно — получил ли человек на фоне вакцинации иммунитет или же иммунитет выработался на фоне болезни. Но все равно: если у него достаточно количество антител, то он может получить паспорт иммунизации. Это единственный выход.

— Можно ли переболевшим коронавирусом прививаться раньше чем через 6 месяцев, если да, то и по какой причине?

— Замечу, что даже у привитых пациентов иной раз количество иммунитета бывает низким. Речь пока идет о вакцине «Коронавак», о реакции иммунитета на другие вакцины мы пока что ничего не знаем. Наши наблюдения показывают иногда, что даже если человек вакцинирован, несмотря на то, что с момента вакцинирования прошло больше 45 дней, иммунитет у него на низком уровне, а порою бывает, что и вообще на нуле.

— Чем это объясняется?

— Тем, что вакцина не столь эффективна, ее эффективность не столь высока, как считали раньше. А потому я считаю, что иммунные паспорта должны выдаваться только после прохождения теста на иммунитет. Если уровень иммунитета держится на отметке выше 10, то человек может получить иммунный паспорт. И Оперативный штаб должен придерживаться именно этого принципа, а не принципа выдачи ковид-паспортов только привитым гражданам.

Яна Мадатова

Minval.az