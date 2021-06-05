Министр юстиции Фикрет Мамедов направил обращения министрам юстиции стран-сопредседателей и других стран-членов Минской группы ОБСЕ, руководителям ООН и Совета Европы по правам человека, президенту Международного Комитета Красного Креста в связи с гибелью и ранением граждан Азербайджана в результате подрыва на мине 4 июня в Кяльбаджарском районе.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, в обращениях говорится, что по итогам Отечественной войны наши земли, находившиеся под армянской оккупацией 30 лет, были освобождены, но армянская сторона заминировала наши территории и после окончания войны на этих минах подорвались более 140 человек, 27 из них погибли. Отмечено, что последняя подобная трагедия произошла 4 июня в Кяльбаджарском районе Азербайджана и в результате взрыва мины погибли 3 человека, в том числе 2 журналиста, выполнявшие свой служебный долг, еще несколько человек получили ранения.

В этой связи министр юстиции призвал своих зарубежных коллег и международные организации по защите прав человека оказать давление на Армению с тем, чтобы она выполнила свои международные обязательства и предоставила Азербайджану карты минных полей.

Minval.az