Две гидроэлектростанции будут построены на плотине «Гыз галасы» на реке Араз на ирано-азербайджанской границе.

Об этом сказал Trend директор региональной водной компании иранской провинции Восточный Азербайджан Юсиф Гаффарзаде.

По его словам, потенциал выработки электроэнергии каждой из этих станций составит 40 МВт·ч. Ведутся исследования по строительству этих станций.

«Объем водохранилища «Гыз галасы» составляет 62 миллиона кубометров. Плотина «Гыз галасы» находится в 12 км от Худаферинской плотины. Она будет регулировать подачу двух миллиардов кубометров воды в год (по миллиарду — для Азербайджана и Ирана).

Отметим, что закачка воды в водохранилище «Гыз галасы» началась 31 мая. На ее строительство израсходованы 5,5 триллиона риалов (около 131 миллиона долларов).

Minval.az