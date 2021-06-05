В Худаферинское водохранилище, расположенное на азербайджано-иранской границе на реке Араз, в ближайшее время будет подана вода. Об этом сказал Trend директор региональной водной компании иранской провинции Восточный Азербайджан Юсиф Гаффарзаде.

По его словам, работы на плотине почти завершены. Худаферинское водохранилище расположено в 196 километрах от Аразского, его вместимость — 1,6 миллиарда кубометров воды.

Гаффарзаде добавил, что здесь строятся две электростанции, каждая мощностью 100 МВт-ч. Одна из них будет вырабатывать электроэнергию для Ирана, другая — для Азербайджана.

«На момент начала строительства водохранилищ и гидроузлов «Худафарин» и «Гыз галасы» все работы выполнялись с иранской стороны, так как территории на азербайджанской стороне были зоной конфликта. Официальные лица Азербайджана регулярно информировались о реализации проекта. Создана совместная комиссия в связи с расходами на строительство водохранилищ и гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы», — добавил Гаффарзаде.

Minval.az