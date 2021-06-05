Главный редактор одной из ведущих российских радиостанций «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Венедиктов в субботу в прямом эфире передачи «Будем наблюдать» сказал:

«Вчера двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе. В Карабахе много заминированных территорий. Двое наших коллег – Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, они ехали в транспортном средстве, как журналисты, освещать процессы и погибли, подорвавшись на мине. Война догоняет людей мирных профессий, на этот раз журналистов. Я выражаю соболезнования коллективам, где они работали, а также их семьям».

Minval.az