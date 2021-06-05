В Азербайджане выявлено еще 108 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 350 человек вылечились, 3 пациента с коронавирусом скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 108 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 350 человек вылечились, 3 пациента с коронавирусом скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/06/05 18:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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