Азербайджан примет меры по взаимному признанию с Россией и Турцией COVID-паспортов в электронном порядке.

Это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в постановление «О продлении особого карантинного режима и мерах по устранению некоторых ограничений».

Согласно решению, Кабинет министров дал поручение Министерству иностранных дел, Министерству здравоохранения, Государственной пограничной службе, Государственной миграционной службе, Государственному таможенному комитету, Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» принять меры по обеспечению взаимного признания в электронном порядке COVID-паспортов с этими странами.

С 10 июня у граждан Российской Федерации и Турецкой Республики при отъезде из Азербайджанской Республики не будут требовать ПЦР-тест на COVID-19.

В связи с этим Кабинет министров внес изменение в свое постановление «О продлении особого карантинного режима и мерах по устранению некоторых ограничений».

Minval.az