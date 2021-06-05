Установлено новое требование в связи с приездом в Азербайджанскую Республику авиатранспортом с 10 июня граждан стран, футбольные команды которых выступят в 4 играх чемпионата Европы-2020 по футболу, которые пройдут в городе Баку и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах.

В связи с этим Кабинет министров внес изменение в свое постановление «О продлении особого карантинного режима и мерах по устранению некоторых ограничений».

Согласно решению, у граждан стран, футбольные команды которых выступят в 4 играх чемпионата Европы-2020 по футболу, которые пройдут в городе Баку и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах, с 10 июня будут требовать документ, подтверждающий негативный результат теста на коронавирус, сданного за 72 часа до полета.

Minval.az