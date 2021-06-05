Союз журналистов Москвы выразил соболезнования в связи с трагической гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

«Союз журналистов Москвы выражает соболезнования семьям и коллегам погибших», — говорится в соболезновании, опубликованном на сайте российского издания «Московский комсомолец».

Напомним, 4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства «АзерТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине, установленной армянской стороной.

Minval.az