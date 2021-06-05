Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хураман Экрем гызы Гасымовой орденом «Истиглал».
Гасымова награждена орденом «Истиглал» за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хураман Экрем гызы Гасымовой орденом «Истиглал».
Гасымова награждена орденом «Истиглал» за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Дата: 2021/06/05 15:18
Раздел: Life-style, Азербайджан
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