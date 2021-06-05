Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хураман Экрем гызы Гасымовой орденом «Истиглал».

Гасымова награждена орденом «Истиглал» за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Minval.az