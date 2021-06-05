Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего депутата Милли Меджлиса Рафаэля Камиль оглу Джабраилова.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям, пишет Репорт.

Уголовное дело находится в производстве судьи Ахмеда Гулиева. Время суда пока неизвестно.

По факту совершения депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики III, IV и V созывов Джабраиловым Рафаэлем Камиль оглу мошенничества с нанесением ущерба в крупном размере и по другим фактам в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что Рафаэль Джабраилов, злоупотребив служебным положением, получил в качестве взятки денежные средства в размере 240 тысяч манатов, которые потратил на личные нужды.

Рафаэлю Джабраилову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса, в его отношении по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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