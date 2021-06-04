Еще один экспортный поезд Турции отправился в Китай транзитом через Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на ADY Container

Согласно информации, состав, перевозящий экспортные грузы из Турции в китайский город Сиань, отправился из порта Баку.

Поезд состоит из 41 контейнера по 40 футов каждый. Контейнеры будут доставлены в казахстанский порт Актау на судне Barıs, оператором которого является ADY Container.

В контейнерах перевозится промышленная продукция турецкого производства. Поезд прибыл в Баку по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс. Операторами перевозок являются члены Транскаспийского международного транспортного консорциума – компании Pacific Eurasia Logistics, GR Logistics, ADY Container и KTZ Express.

Отмечается, что железная дорога Баку – Тбилиси – Карс является самым выгодным маршрутом для перевозки грузов между Азией и Европой.

Minval.az