Тела оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова, сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Магеррама Ибрагимова и заместителя представителя главы Исполнительной власти района по сельскому административному округу Сусузлуг Арифа Алиева, погибших при взрыве мины в Кяльбаджаре, переданы родственникам.

Их тела ранее были доставлены для экспертизы в Гянджинский городской отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, сообщает АПА.

Ожидается, что они будут похоронены завтра.

Minval.az