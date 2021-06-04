Гибель азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджаре является еще одним показателем того, что Армения должна срочно поделиться картами заминированных территорий, сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«Я опечален новостью о гибели журналистов. Выражаю свои глубочайшие соболезнования их семьям. Это является еще одним показателем того, что Армения должна срочно поделиться картами заминированных территорий. Правительство Азербайджана делает все возможное, чтобы обезвредить эти мины. Но международное гуманитарное право требует, чтобы Армения предоставила эти карты. Этому нет никакого оправдания. Это нарушение международного гуманитарного права. Эти карты необходимо передать.

Я очень надеюсь, что Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели, а также Европейский союз призовут Армению поделиться этими картами в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказал Брайза, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az