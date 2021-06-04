Сегодня пассажирский автомобиль марки «Камаз», в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в Кяльбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине.

В результате погибли 3 человека — Сирадж Абышов (оператор телеканала AzTV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства «Азертадж»), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг).

АПА представляет видеорепортаж с освобожденных от армянской оккупации территорий, подготовленный съемочной группой, в которую входили представители СМИ, ставшие шехидами в результате подрыва на мине в Кяльбаджаре.



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