«Нас потрясло известие о гибели наших коллег – корреспондента «Азертадж» Магеррама Ибрагимова (Алиоглу), оператора AZTV Сираджа Абышова и заместитель исполнительного представителя по селу Сусузлуг Арифа Алиева в результате подрыва на мине в Кяльбаджарском районе».

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты Фазиль Талыбов.

«Гражданским лицам, погибшим в результате армянской военной провокации, в соответствии с законодательством, также предоставляется статус шехидов. Магерраму Ибрагимову, Сираджу Абышову и Арифу Алиеву, погибшим при исполнении служебных обязанностей, также будет предоставлен статус шехидов. Аллах рехмет элесин».

Minval.az